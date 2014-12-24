Статьи для сайта

Добрый день. Нужен человек который умеет писать грамотные сео тексты по тематике "софт". Нужно красиво ввести ключевые слова в текст и не испортить саму статью. Написание от 2000 до 3000 символов без пробелов - один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я создаю сайт, большой, каталог продукции . Сайт мне пишут, сам я мало что в этом понимаю. Парень, который мне делает сайт сказал, что для начала нужно написать статью на главной странице, статью на странице «о сайте», новость, и просто статью о чем нибудь близком по тематике. В каждом тексте нужно 5 ключевых слов или фраз. Что бы они повторялись не больше 2,3 раз.
Я хочу спросить, отличается по цене новая статья от рерайта ? Включен ли в стоимость подбор и добавление ключей? Или мне нужно ключевые слова вам предоставить?
Я в этом деле только начинаю разбираться, поэтому хотелось бы от вас услышать пояснения как все это работает))) Спасибо за понимание!
P.S.: Проект обещает быть большим, статьи мне нужны будут по одной каждые два дня.
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