Проект только для команды авторов/агентства, сотрудничество по проекту – через менеджера команды. Мы предлагаем: 1. Стабильную занятость на весь период сотрудничества; 2. Разнообразные тематики для написания текстовых материалов; 3. Своевременную оплату; Нам необходимы: 1. Безупречная грамотность; 2. Полное соответствие текстов брифу ...
Нужно написание грамотных seo текстов для сайта с программами
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Добрый день. Нужен человек который умеет писать грамотные сео тексты по тематике "софт". Нужно красиво ввести ключевые слова в текст и не испортить саму статью. Написание от 2000 до 3000 символов без пробелов - один обзор программы. Не опытный людей прошу не предлагать свои услуги. Стоимость не указываю, жду ваших предложений.
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