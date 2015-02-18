Нужно написание грамотных seo текстов для сайта с программами

Добрый день. Нужен человек который умеет писать грамотные сео тексты по тематике "софт". Нужно красиво ввести ключевые слова в текст и не испортить саму статью. Написание от 2000 до 3000 символов без пробелов - один обзор программы. Не опытный людей прошу не предлагать свои услуги. Стоимость не указываю, жду ваших предложений.