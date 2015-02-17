10 текстов

Добрый день, Исследовательская компания ищет фрилансера для наполнение своего нового сайта контентам. Тематика сайта: исследования, маркетинг, консалтинг. Заинтересованные лица имеющие опыт с аналогичными работами могут оставить ссылки на портфолио. Примерная ожидаемая стилистика написания текста будет предоставлена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать 10 статей для студии веб дизайна. Наброски можете посмотреть на сайте http://proxie.ru. Тексты должны быть уникальными, живыми, интересными примерно по 2к символов каждый. Услуги должны быть SEO оптимизированными.
Тексты:
-о компании
услуги:
-создание сайтов (в перми)
-продвижение сайтов (в перми)
-контекстная реклама (в перми)
-техническая поддержка (в перми)
-дизайн сайтов (в перми)
-создание логотипов (в перми)
-разработка фирменного стиля (в перми)
Статьи
-из чего складывается цена на сайт?
-виды сайтов и их предназначение
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