Текст о ресторане

Объем текста: до 3000 симовол Ключевые слова: можно не употреблять - текст должен быть продающим! Должно быть описано, что аквариум - это элемент, который украшает офис, который является живым уголком природы и т.д. Требуемая уникальность: 100%. Целевая аудитория: руководители ...
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Написать небольшие статейки для ресторана для разделов
- О ресторане - 2к знаков
- Банкет - 2к знаков
- придумать пару новостей (общие новости как бы старые)
Всего около 5000 знаков
Бюджет 200 рублей.
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