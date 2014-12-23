Написание пресс-релиза на тему - Оспаривание кадастровой стоимости

Написание пресс-релиза, План работы: мы даем название и ключевики для вхождений. 1–2 дня на исполнение. Оценивается: уникальность (не менее 90%), тошнота текста, грамотность, осмысленность.

Предпочтительно, чтобы у вас было юридическое образование.