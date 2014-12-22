Разработка текста для сайта

$20
КопирайтингЗакрыт29 заявок327 просмотров
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Необходимо разработать текст для сайта recpav.ru, текст нужно в категории,

пример описания текста http://amplituda-nn.ru/cifrovaya-pechat/bloknoti

текст нужно для всех категорий

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Широкоформатная печать

Интерьернаая печать

Объемные буквы

Оформление фасадов и витрин

Штендеры

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Стенды

Таблички и указатели

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Пластиковые карты

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Флаги

Фляжки

Флешки

Магниты

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Разработка логотипа

Разработка фирменного стиля

9 лет назад
HR-Com
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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