Разработка текста для сайта

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Необходимо разработать текст для сайта recpav.ru, текст нужно в категории,
пример описания текста http://amplituda-nn.ru/cifrovaya-pechat/bloknoti
текст нужно для всех категорий
Вывески
Широкоформатная печать
Интерьернаая печать
Объемные буквы
Оформление фасадов и витрин
Штендеры
Оформление транспорта
Стенды
Таблички и указатели
Плоторная резка
Дорожные знаки
Визитки
Пластиковые карты
Ризография
Флаеры
Листовки
Календари
Буклеты
Брошюры
Грамоты
Блокноты
Папки
Плакаты
Открытки
Наклейки
Этикетки
Футболки
Ручки
Кружки
Флаги
Фляжки
Флешки
Магниты
Пакеты
Разработка логотипа
Разработка фирменного стиля
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