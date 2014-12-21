Написание отзывов

Нужны отзывы на torg.mail.ru

Положительные отзывы о магазине

Желательно опубликовать отзыв с российского IP адреса.

Если у Вас не российский IP, можно работать через анонимайзеры:

http://www.anonymizer.ru/

http://www.seogadget.ru/anonymizer

- проставить + на других положительных отзывах в данной теме.

- аккаунт на форуме должен быть оформлен, т. е. стоять аватар, указан пол, день рождения, место жительства…

- когда пост будет опубликован и провисит 24 часа, он будет оплачен

- успешно сдавшим работу - долговременное сотрудничество.

Стоимость 150 руб за отзыв. Длинна 300-500 знаков. Нужно по 5 отзывов на каждый магазин в неделю.