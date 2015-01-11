Написание текстов по дизайну интерьера под сео.

Для начала нужно 8 статей, разного объема от 1000 до 5000 знаков и больше. Тематика - сетевой маркетинг. И рерайт - описание программ для продвижения в соц сетях (хрумер, продукты викинга и тд). Интересует ответственный человек, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 8 статей по 2000-2500 символов каждая на тему дизайна интерьера. Семантическое ядро во вложении.
Требования: опыт в написании статей по заданной тематике, орфографическая грамотность, читаемость текста.
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