Нужно несколько статей в проект по сетевому маркетингу

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для начала нужно 8 статей, разного объема от 1000 до 5000 знаков и больше. Тематика - сетевой маркетинг. И рерайт - описание программ для продвижения в соц сетях (хрумер, продукты викинга и тд).

Интересует ответственный человек, который будет постоянно на связи и сделает проект с максимальным качеством, по минимальной цене! В предложении указывайте сумму за 1000 знаков и сроки!

9 лет назад
emause
Кор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Credo
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$8
7 дней
Андрей - замечательный исполнитель. Тексты соответствуют всем параметрам, скорость написания на высоте!!!
Благодарю за быструю проверку и мгновенную оплату!
  • Похожие заказы

  • Нужны статьи

    $300

    Идет набор для написания, статей для сайтов подобных этому http://zarabotay.com.ua/ . Кто в этом разбирается, пишите свои предложения по цене и возможным срокам написания статей. Выберу нескольких человек!

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей на тематику "Материнство"

    $200

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание интересных статей для женского сайта. Темы: беременность, роды, ребенок и уход за ним. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба ...

    Написание статей
    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей на тематику "Дом"

    $200

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей на тематику «Дом». Темы: домашние животные, дизайн интерьера, чистота и порядок, праздники. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость ...

    Написание статей
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт с/х новостей

    Требуется ответственный рерайтер новостей с/х тематики с ресурса http://urla.ru/10000F9s на постоянной основе. Ежедневный объем 3-5 новостей. Необходимо рерайтить новости с уникальностью не менее 80% по Advego. Объем ±1500 знаков, соблюдение норм и правил русского языка! Стоимость ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей на электромонтажную тематику.

    Необходимо написать статьи под ключи. Тема электромонтажные работы. Требование: Понимание темы. Написание без воды с использованием современных способов монтажа и их описании. Придется вникнуть в тему, а не писать от "балды". Тексты по 2000-3000 знаков. Желательно подбор фото ...

    Написание статей
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 30 статей на интересную тему

    Необходимо написать 30 статей на интересную морскую тематику. Статьи похожи друг на друга, так как это по сути описание нескольких Интернет магазинов, но под 30 разных городов. В каждом тексте необходимо употребить по 5 ключевых слов. Размеры ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание 32 статей, тема Лидогенерация

    $100

    Ищу автора для написания статей на тему "Лидогенерация" с ключевыми словами. Оплата 50р - 1000 сбп (не обсуждается) Основные правила работы находятся в файле во вложении. Ключевых запросов будет много, они уже разложены по посадочным страницам. Проверка использования ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты для сайта

    $18

    Тексты для сайта http://avtodreamstyle.ru/ Разделы: Главная О нас Авто винил Антигравийная Зеркальная Винилография Оклейка деталей салона Тонировка Брендирование Шумоизоляция: Салон Полировка (нано) По 1000/1200 символов на раздел. Включать в тексты ключевые слова разделов, а так же местонахождение салона «домодедово» Оплата 100 рублей/1000 знаков.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оригинальные тексты для корпоративного сайта

    Требуется блогер с большим опытом работы, для написания оригинальных и интересных статей на узкую тематику авторемонта, техобслуживания, диагностики авто, шиномонтажа, кузовного ремонта, покраски автомобилей и т.п. для корпоративного сайта. Частота написания, не менее 1го материала ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад