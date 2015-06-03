Нужно несколько статей в проект по сетевому маркетингу

Для начала нужно 8 статей, разного объема от 1000 до 5000 знаков и больше. Тематика - сетевой маркетинг. И рерайт - описание программ для продвижения в соц сетях (хрумер, продукты викинга и тд).

Интересует ответственный человек, который будет постоянно на связи и сделает проект с максимальным качеством, по минимальной цене! В предложении указывайте сумму за 1000 знаков и сроки!