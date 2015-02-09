Написание 32 статей, тема Лидогенерация

$100
КопирайтингЗавершен1 заявка253 просмотра
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Ищу автора для написания статей на тему "Лидогенерация" с ключевыми словами.

Оплата 50р - 1000 сбп (не обсуждается)

Основные правила работы находятся в файле во вложении.

Ключевых запросов будет много, они уже разложены по посадочным страницам.

Проверка использования ключевых запросов будет осуществляться через сервис BinetPro

Жду желающих в скайпе. Хороший рейтинг и опыт написания качественного контента на тематики подобного рода - обязательно!

9 лет назад
maxim-tg
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$100
20 дней
Автор отлично справился со сложной технической темой. Проверка осуществлялась через сервис binet.pro, что добавило лишних проблем автору. В итоге задача решена на отлично.
"Конкретный" заказчик с четкой постановкой ТЗ и просто приятный в общении человек. Оплата четко и в срок. Рекомендую!
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