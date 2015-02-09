Написание 32 статей, тема Лидогенерация

Нужен хороший глубокий рерайт вот этой статьи http://studiya-domov.ru/vidi-fundamentov.html Но при этом смысл статьи не должен теряться! И нужно чтобы структура текста естественно отличалась и размер статьи тоже может отличаться (она может стать чуть меньше или чуть ...