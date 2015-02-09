Написание 32 статей, тема Лидогенерация

Тексты для сайта http://avtodreamstyle.ru/ Разделы: Главная О нас Авто винил Антигравийная Зеркальная Винилография Оклейка деталей салона Тонировка Брендирование Шумоизоляция: Салон Полировка (нано) По 1000/1200 символов на раздел. Включать в тексты ключевые слова разделов, а так же местонахождение салона «домодедово» Оплата 100 рублей/1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу автора для написания статей на тему "Лидогенерация" с ключевыми словами.
Оплата 50р - 1000 сбп (не обсуждается)
Основные правила работы находятся в файле во вложении.
Ключевых запросов будет много, они уже разложены по посадочным страницам.
Проверка использования ключевых запросов будет осуществляться через сервис BinetPro
Жду желающих в скайпе. Хороший рейтинг и опыт написания качественного контента на тематики подобного рода - обязательно!
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