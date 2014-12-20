Сценарий для ролика

КопирайтингЗакрыт11 заявок165 просмотров
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Нам нужен сценарий для ролика (план, описание видеоряда и текст диктора)

Время 1,5-2 минуты

9 лет назад
ivanandrey
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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