Отзывы для товара (щетка)

Разыскивается талантливый копирайтер для наполнения сайтов интим-тематики. Желателен опыт написания текстов именно в этой сфере. Нужны чувственные и мотивирующие статьи и описания, которые будет приятно читать потенциальным клиентам. Без пошлости! Резюме очень приветствуется. Жду ваших предложений: цена, ...
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Текст примерно 100-150 знаков. За положительный отзыв для Вашего профиля.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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