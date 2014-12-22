Отзывы для товара (щетка)

КопирайтингЗавершен15 заявок328 просмотров
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Нужно сделать отзыв для щетки (предварительно посмотрев видео и ознакомившись с продуктом)

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9 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
lenoktoha
Анжелика 
54 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Легкое задание на 2 минуты! Оплата в срок!
ToXa_911
Антон 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Работы выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Сработались по улучшению лендинга. Над формированием конечного задания пришлось постараться, но все прошло на отлично!
Elena-Creative
Елена 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отличный, креативный исполнитель! Все сделала очень быстро и качественно! Рекомендую!
Легко и приятно работать с таким заказчиком. Интересная тема, четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Спасибо!
axecutor93
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Сразу видно, что работает профессионал своего дела, а не тот, кто просто решил на этом заработать. Хотите действительно качественные тексты-тогда обращайтесь только к Александру!
Ильдар - это не только образцовый заказчик, но и ответственный человек. Кратко и ясно описал задачу, не вводя дополнительные сложности в простое задание. Оплатил вовремя, все условия сотрудничества выполнил. Рекомендую к сотрудничеству.
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично справилась с этим небольшим заданием. Рекомендую!
Только положительные впечатления от сотрудничества! Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов. Спасибо!
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