Требуется написание статей для сайта. Сайт промокодов и купонов promoskidka.in.ua. Нужно написать статью на главную, описание магазинов, возможно новости от магазинов. Пожалуйста, пишите ориентировочные цены.
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Здравствуйте, нужен качественный копирайт со скриншотами и без воды (по символам не ограничиваю), темы:
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Как установить Яндекс стартовой страницей в браузере
Как подключить ноутбук к телевизору
Светомузыка своими руками
Остальные скину исполнителю
Сроки и цены?
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