Нужен качественный копирайт со скриншотами

КопирайтингЗавершен13 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужен качественный копирайт со скриншотами и без воды (по символам не ограничиваю), темы:

Как прошить новый BIOS материнской платы

Как установить Яндекс стартовой страницей в браузере

Как подключить ноутбук к телевизору

Светомузыка своими руками

Остальные скину исполнителю

Сроки и цены?

9 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
9 лет назад
$340
10 дней
Александр отлично справился с работой, хороший подход к работе, рекомендую!
Роман - отличный заказчик. Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Если возникают вопросы - ответы не заставляют себя ждать. Благодарю за проект и рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Статьи на сайт

    Требуется написание статей для сайта. Сайт промокодов и купонов promoskidka.in.ua. Нужно написать статью на главную, описание магазинов, возможно новости от магазинов. Пожалуйста, пишите ориентировочные цены.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постить в форуме сообщения

    Добрый день. Я ищу несколько фрилансеров для работы в форуме жилых домов. Необходимо будет отписывать сообщения в форуме (имея всего лишь описание проблемы). Сообщения 100-300 символов. Имея проблему - текст делаете Вы. Жду предложений Желательно копирайтер с Украины. Количество плохих отзывов ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание 5 статей на английском про дизайн интерьеров

    Тематику написания я даю. Нужны качественные и ИНТЕРЕСНЫЕ статьи на английском по 4-5 тысяч знаков. Само собой текст должен быть уникален при проверке шинглами. Просьба в предложениях сразу писать стоимость за 1000 знаков и сроки написания.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 190 коротких статей о татуировках

    $350

    190 коротких тематических статей на тату портал Размер статей: от 1000 до 2500 символов без пробелов. Основное содержание: значение тех или иных татуировок. Тематика интересная, достаточно простая для рерайтинга, материала по теме в интернете много. От исполнителя важны: - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание и размножение текстов

    Написание (индивидуальных) тематических текстов и их размножение. Объем работы 100 индивидуальных текстов. Объем индивидуального текста 1500 символов. Каждый индивидуальный текст нужно будет видоизменять размножая его до 5 шт. Для начала и проверки качества работы предлагаю начать с 10 ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отзывы для портала косметики

    $300

    ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Отзывы о товарах. Суть - создать видимость пользовательской активности. Поэтому: Отзывы должны быть разные и с разными оценками (от 3-х - до 5). Основная масса отзывов "хорошо" (4 - стоит по умолчанию), намного ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выполнение 103 текстов по шаблону

    Нужно сделать по шаблону 103 текста с количеством символов 1050-1100 (с пробелами). Работа не сложная но кропотливая. Шаблон и описание текстов во вложении. При успешном выполнении данного заказа будет продолжение работы.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продающие тексты для зарубежного агентства недвижимости

    $50

    Задача – не просто объяснить, что предлагает агентство, а убедительно показать, чем это предложение, услуга лучше конкурентов. Создание текстов для следующих услуг: — Управление недвижимостью — Юридическая консультация — Сопровождение всех видов сделок и услуги переводчика — Открытие счёта в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад