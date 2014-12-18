Продающие тексты для зарубежного агентства недвижимости

Задача – не просто объяснить, что предлагает агентство, а убедительно показать, чем это предложение, услуга лучше конкурентов.

Создание текстов для следующих услуг:

— Управление недвижимостью

— Юридическая консультация

— Сопровождение всех видов сделок и услуги переводчика

— Открытие счёта в банке и получение кредита

— Открытие и обслуживание компаний

— Ремонтные и строительные услуги

— Подбор и покупка предметов интерьера

— Подключение интернета и Русское телевидение

— Туристические услуги

По каждой услуге предоставлю подробную информацию. Всегда открыт для обсуждения возникающих вопросов.

В комментарии укажите пожалуйста ссылку непосредственно на ваши продающие тексты.