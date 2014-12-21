Составить описания к товарам

КопирайтингЗавершен21 заявка293 просмотра
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Тематика - женская и мужская одежда. Нужно составить описания по фотографиям.

К мужской одежде есть описания, нужно качественно отрерайтить. К женской - полный копирайт.

Всего нужно описать порядка 2 десятков к фотографий. 6-8 предложений на каждый товар.

В описании - основные моменты: придумать название не менее 5- 6 слов (пример: грациозное миди платье темно- синего цвета с рукавами- фонариками

1) общее представление о товаре ( его стиль )

2) описание кроя и особенностей пошива и посадки по фигуре ( облегает, свободное и т.д.)

3) Описание материала ( плотный, средней плотности, эластичный, мягкий)

4) Назначение данного товара ( пример: для вечеринки, в ресторан, на работу, и т.д.)

Для каждого товара - отдельный тхт файл с названием этого товара

Пример удачного описания:

Женственное, невероятно волнующее платье классического темно- синего цвета - хит продаж сезона! Необычный крой платья - облегающий снизу и полусвободный сверху. а также свободные рукава - фонарики - обязательно привлекут внимание. Грациозное, обольстительное , и в то же время очень элегантное - шикарно садится по фигуре и подчеркивает все достоинства, скрывая недостатки. На бедрах имеются небольшие карманы. Пояс подчеркнет талию, хрупкий рукав - фонарик добавит образу нежности и женственности, и облегающий низ соблазнительно подчеркнет изгибы фигуры. В таком платье Вы можете запросто прийти на вечеринку или романтический вечер, дополнив его туфлями на высоком каблуке и аксессуарами, и точно так же Вы сможете использовать его как повседневный вариант в офис или на работу.

Сроки и пожелания по оплате в личку или в проект.

Оплата на карту приватбанка в грн.

9 лет назад
Yana0408
Яна 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$17
2 дня
Я обращалась ко многим копирайтерам, примерно знаю, какой уровень следовало ожидать. Но Фаина превзошла мои ожидания! Грамотность, приятный слог, быстрое исполнение ( проект был сдан раньше срока). Описания составлены очень качественно, и видно, что написано от души. Кроме того, очень приятный в общении человек. Обязательно продолжим сотрудничество!
Яна, без сомнения, является образцом порядочного заказчика и приятного в общении человека. Сотрудничеством абсолютно довольна. Интересный проект, четкое и детальное ТЗ и мгновенная оплата. Мои рекомендации!
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