Составить описания к товарам

На постоянную работу требуется контент менеджер для работы в деловом информационном портале ForDealers.PRO - Необходимо регулярное наполнение сайта уникальными статьями и новостями. - Оптимизация и наполнение каталога предложений. - Составление и наполнение раздела сайта "Интервью". ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика - женская и мужская одежда. Нужно составить описания по фотографиям.
К мужской одежде есть описания, нужно качественно отрерайтить. К женской - полный копирайт.
Всего нужно описать порядка 2 десятков к фотографий. 6-8 предложений на каждый товар.
В описании - основные моменты: придумать название не менее 5- 6 слов (пример: грациозное миди платье темно- синего цвета с рукавами- фонариками
1) общее представление о товаре ( его стиль )
2) описание кроя и особенностей пошива и посадки по фигуре ( облегает, свободное и т.д.)
3) Описание материала ( плотный, средней плотности, эластичный, мягкий)
4) Назначение данного товара ( пример: для вечеринки, в ресторан, на работу, и т.д.)
Для каждого товара - отдельный тхт файл с названием этого товара
Пример удачного описания:
Женственное, невероятно волнующее платье классического темно- синего цвета - хит продаж сезона! Необычный крой платья - облегающий снизу и полусвободный сверху. а также свободные рукава - фонарики - обязательно привлекут внимание. Грациозное, обольстительное , и в то же время очень элегантное - шикарно садится по фигуре и подчеркивает все достоинства, скрывая недостатки. На бедрах имеются небольшие карманы. Пояс подчеркнет талию, хрупкий рукав - фонарик добавит образу нежности и женственности, и облегающий низ соблазнительно подчеркнет изгибы фигуры. В таком платье Вы можете запросто прийти на вечеринку или романтический вечер, дополнив его туфлями на высоком каблуке и аксессуарами, и точно так же Вы сможете использовать его как повседневный вариант в офис или на работу.
Сроки и пожелания по оплате в личку или в проект.
Оплата на карту приватбанка в грн.
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