Требуется рерайтер

Нужен сео-копирайтер для выполнения проектов на разную тематику. На данный момент нужны статьи на тему ремонта. 50 рублей за 1000 знаков. В день нужно писать хотя бы 5-7 тысяч знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты, тематика разная, преимущественно техническая отрасль. Размеры текста от 10000 символов.
Требуются люди готовые быстро и в срок выполнять работу.
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