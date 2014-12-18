Копирайтеры на длительный срок

Ищу опытного хабровщика с http://habrahabr.ru/ Нужно написать статью о нашей краудсорсинговой платформе и разместить еще на хабре. Нужно иметь высокую репутацию, чтобы не попала в песочницу, а прямо в эфир.
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Требуются копирайтеры для написания статей по теме строительство, описания товаров. Просьба сразу указывать скайп, либо icq. Оплата от 30 рублей за 1000 збп.
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