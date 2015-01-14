Рерайт описания косметики

Необходимо написать несколько статей на новогоднюю тематику на украинском языке. Например, что приготовить на новогодний стол 2015? Или 10 самых вкусных и оригинальных десертов к новогоднему столу. Можете предложить свою тему, что часто запрашивают в поисковиках. Важно дать ссылки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо сделать рерайт описаний косметики - 22 позиции, средства по домашнему уходу.
При рерайте необходимо учитывать специфику товара - действие, нанесение и т.п. - т.е. не перевирать исходник :)
Нужна уникальность текста от 80%.
Проверка по адвего.
Оплата по факту, предпочтительно ЯДом.
Тексты во вложении, ждем ваших предложений!
И ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТЕКСТОВ, ТОЖЕ ПО КОСМЕТИКЕ. ПО НЕЙ ТЕЖЕ ТРЕБОВАНИЯ, НО ТАМ БОЛЬШЕ ОБЪЕМ (КОЛ_ВО ПОЗИЦИЙ)
тексты в во втором приложенном файле
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