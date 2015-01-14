Рерайт описания косметики

КопирайтингЗавершен25 заявок598 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо сделать рерайт описаний косметики - 22 позиции, средства по домашнему уходу.

При рерайте необходимо учитывать специфику товара - действие, нанесение и т.п. - т.е. не перевирать исходник :)

Нужна уникальность текста от 80%.

Проверка по адвего.

Оплата по факту, предпочтительно ЯДом.

Тексты во вложении, ждем ваших предложений!

И ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТЕКСТОВ, ТОЖЕ ПО КОСМЕТИКЕ. ПО НЕЙ ТЕЖЕ ТРЕБОВАНИЯ, НО ТАМ БОЛЬШЕ ОБЪЕМ (КОЛ_ВО ПОЗИЦИЙ)

тексты в во втором приложенном файле

9 лет назад
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранные исполнители
Looord
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
5 дней
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Хороший заказчик с интересным проектом. Очень хорошо сработались. Всем рекомендую к сотрудничеству.
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$37
6 дней
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katerina-romanov
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$20
5 дней
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Отличный заказчик!!!! Интереснейший проект с понятным ТЗ!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
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