Нужны отзывы

У нас 2 потока заданий: 1. Анкорные статьи. Они дешевые, 60 рублей за штуку (2000 знаков). Зато оплачиваются раз в неделю, по пятницам, легко пишутся и идут потоком, сколько хотите, столько в день и пишете. Но ...