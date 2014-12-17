Ищем активных, речистых копирайтеров

У нас 2 потока заданий:

1. Анкорные статьи. Они дешевые, 60 рублей за штуку (2000 знаков). Зато оплачиваются раз в неделю, по пятницам, легко пишутся и идут потоком, сколько хотите, столько в день и пишете. Но их надо писать сразу, т.е. забрали - сдали сразу же, в течение нескольких часов.

2. Проектные задания. Они стоят по 50-60 рублей за 1000 знаков без пробелов. Это в основном описания для интернет-магазинов или услуг каких-то сайтов, компаний. Платят проекты раз в месяц, на второй неделе месяца. Их не так много, как основных заданий, но в принципе тоже хватает.

Никакого обязательного объема в день или в неделю нет, хотя, конечно, нам хочется постоянного сотрудничества.

ОБЯЗАТЕЛЬНО в заявке указывайте ТЕМЫ, на которые можете писать (для дальнейшего сотрудничества), ГРАФИК, по которому работаете, и КОЛИЧЕСТВО символов, которое пишете в день.