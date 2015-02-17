Копирайт/Рерайт статей по тематике развития человеческого мышления

КопирайтингЗавершен28 заявок632 просмотра
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Здравствуйте!

В связи с открытием проекта, подбираю команду копирайтеров/рерайтеров на долгосрочное сотрудничество.

Тематика — все о развитии и активности мозга человека, профилактика и поддержание в тонусе всех функций, связаных с мозговой активностью человека - о способностях, возможностях, интеллекте... Не философия, а конкретное рассмотрение проблем, методов улучшения и развития мышления, а также рекомендации.

Всего запланировано по проекту 450 статей. Объем статей — от 2500 до 12000 символов. По каждой статье формируется отдельное и детальное ТЗ.

Бюджетная стоимость 40 руб. за 1 000 символов без пробелов.

Оплата в WMR за каждую статью, для Украины возможна оплата в грн. через Приват24.

Предпочтения и требования:

Приглашаю к сотрудничеству авторов, которым интересна данная тематика, чья деятельность как-то пересекалась с улучшением мозговой активности человека.

И основное, статьи должны быть написаны для людей, с понятным по смыслу, интересным и полезным материалом.

Во вложении пример ТЗ

9 лет назад
AVAndrey
Андрей 
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
sandra_sab
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Можно работать
Хороший заказчик. Рекомендую!
BellaHelen
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$6
7 дней
Елена, старательный и ответственный исполнитель, работу выполняет в срок. На замечания реагирует адекватно.
Задания даются четкие, оплата производится в срок, с Андреем приятно сотрудничать.
Vera_Sitari
Вера 
39 летВьетнам
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$2
2 дня
Отзыв недоступен.
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