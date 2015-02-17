Копирайт/Рерайт статей по тематике развития человеческого мышления

Здравствуйте!

В связи с открытием проекта, подбираю команду копирайтеров/рерайтеров на долгосрочное сотрудничество.

Тематика — все о развитии и активности мозга человека, профилактика и поддержание в тонусе всех функций, связаных с мозговой активностью человека - о способностях, возможностях, интеллекте... Не философия, а конкретное рассмотрение проблем, методов улучшения и развития мышления, а также рекомендации.

Всего запланировано по проекту 450 статей. Объем статей — от 2500 до 12000 символов. По каждой статье формируется отдельное и детальное ТЗ.

Бюджетная стоимость 40 руб. за 1 000 символов без пробелов.

Оплата в WMR за каждую статью, для Украины возможна оплата в грн. через Приват24.

Предпочтения и требования:

Приглашаю к сотрудничеству авторов, которым интересна данная тематика, чья деятельность как-то пересекалась с улучшением мозговой активности человека.

И основное, статьи должны быть написаны для людей, с понятным по смыслу, интересным и полезным материалом.

Во вложении пример ТЗ