Тексты для блога о косметике и красоте на портале

Нужен человек для написания текстов о косметике, парфюмерии и т.п. для портала www.cosmeticgid.com

Принцип работы следующий:

мы предоставляем вам сетку с ключевыми словами и ссылками на товары, которые нужно упомянуть в тексте (на каждый текст 1-2 ссылки и несколько ключей);

вы находите/придумываете статью по тематике ключей и оформляете ее в уникальный, не ниже 90% по Адвего, содержательный текст, без воды и фраз "ни о чем", при необходимости подбираете подходящую картинку/картинки и отправляете нам.

Объем работы:

120 – 150 текстов.

Размер текста значения НЕ ИМЕЕТ. Главное, чтобы материал вышел содержательным и по сути. Это может быть и объемная статья с полезными советами на 3 килознака, и обзор модных оттенков на 1000 знаков + картинки. Стоимость оговариваем за текст, не за символы!

Требования: грамотность, лаконичность, умение четко излагать мысли, примеры работ по данной теме (в противном случае попросим сделать небольшое тестовое задание).

В заявке рассчитываем увидеть:

короткий рассказ о себе (образование, опыт работы, насколько вы "в теме");

ссылку на портфолио и/или примеры работ;

желаемая стоимость работ ЗА ТЕКСТ (не за килознак, поскольку объем каждого текста определяете лично вы).