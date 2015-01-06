Перепечатка аудио

Нужен человек для написания текстов о косметике, парфюмерии и т.п. для портала www.cosmeticgid.com Принцип работы следующий: мы предоставляем вам сетку с ключевыми словами и ссылками на товары, которые нужно упомянуть в тексте (на каждый текст ...