pmlight

Михаил pmlight

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

annavasilieva
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв(-1)
$5
7 баллов
10 лет назад
Размещение в тематических формумах
Не оплатил работу.
Берется за работу, в котрой ничего не понимает и в принципе не может сделать качественно, но потом требует оплаты.
Ответный отзыв
inna-doroshenko
Инна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Joomla
Всё отлично как всегда! чёткая задача и оплата. Рекомендую!
Исполнитель очень грамотный. Быстро договорились по содержанию проекта. Работа выполнена в срок с должным качеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
inna-doroshenko
Инна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Локализация Joomla
Joomla
Снова сработали на Ура. Чёткое задание и оплата.
Работа выполнена в срок, четко в соответствии с ТЗ. Комфортное и быстрое взаимодействие по всем вопросам.
Ответный отзыв
inna-doroshenko
Инна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправление ошибок
Joomla
Отличный заказчик! побольше таких как Михаил. Чёткое ТЗ,всегда на связи и оплата в срок. Рекомендую!
Все очень быстро и качктвенно. Хорошее знание joomla. Рекомендую!
Ответный отзыв
inna-doroshenko
Инна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Восстановление сайта
MySQLWordPress
Михаил поставил чёткое задание и оплатил в срок. По больше бы таких заказчиков. Рекомендую!
Все четко и качественно. Быстрое взаимодействие в случае возникновения вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
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