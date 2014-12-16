Нужен переводчик-копирайтер

$150
КопирайтингЗавершен5 заявок261 просмотр
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Обязанности:

Поиск и перевод статей на тематику цифровой техники, компьютеров, программ и приложений.

9 лет назад
yulyessa
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
maximklimoff
39 летАргентина
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$20
30 дней
Отличная работа! Все сделано в срок, тексты очень грамотные, логически и грамматически. Полное понимание задач и точное выполнение. Супер!
Юлия - отличный заказчик и просто хороший человек. Всем рекомендую сотрудничать!
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