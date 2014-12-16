Заполнение интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт21 заявка291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наполнение интернет-магазина по продаже строительного инструмента.

Нужно добавить товар (строительные инструменты и оборудование) на сайт + сделать краткий уникальный текст с описанием

сайт сделан на http://www.imagecms.net/

Какая цена за 100 товаров? и срок?

9 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт/Рерайт статей по тематике развития человеческого мышления

    Здравствуйте! В связи с открытием проекта, подбираю команду копирайтеров/рерайтеров на долгосрочное сотрудничество. Тематика — все о развитии и активности мозга человека, профилактика и поддержание в тонусе всех функций, связаных с мозговой активностью человека - о способностях, возможностях, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется опытный копирайтер

    $500

    Годовалому ресурсу, срочно требуется опытный копирайтер готовый взяться за очень специфическую тематику, тематика "самогоноварение" оплата пробной статьи гарантирована, если всё устроить будем работать и дальше, заключим контракт по желанию, статьи от 2к слов, текста требуются ...

    Копирайтинг102 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перепечатка аудио

    Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 1,5 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рекламная статья о мобильных приложений для бизнеса.

    $10

    Доброго времени! Необходимо написать статью на 1000-2000 знаков о необходимости применения мобильных приложений и мобильных сайтов в малом и среднем бизнесе. Выделить плюсы применения. Информацию можно взять на сайте - бизнесприложения.рф и в прикрепленных презентациях. При положительном сотрудничестве ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты для блога о косметике и красоте на портале

    Нужен человек для написания текстов о косметике, парфюмерии и т.п. для портала www.cosmeticgid.com Принцип работы следующий: мы предоставляем вам сетку с ключевыми словами и ссылками на товары, которые нужно упомянуть в тексте (на каждый текст ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад