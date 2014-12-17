Требуется опытный копирайтер

$500
КопирайтингЗакрыт102 заявки1107 просмотров
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Годовалому ресурсу, срочно требуется опытный копирайтер готовый взяться за очень специфическую тематику, тематика "самогоноварение" оплата пробной статьи гарантирована, если всё устроить будем работать и дальше, заключим контракт по желанию, статьи от 2к слов, текста требуются почти каждые сутки !

9 лет назад
tazam
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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