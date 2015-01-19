Отзывы для интернет магазина

$15
КопирайтингЗавершен12 заявок299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно 4 отзыв в низ вместо тех которые стоят и придумать имена и возраст людей

длинна отзыва 300-400 знаков

http://bilium.ru/nabor-posudy-s-keramicheskim-pokrytiem/kuhonnyj-nabor-posudy-s-keramicheskim-pokrytiem-ratatuj.html

http://bilium.ru/formy-dlja-zapekanija/kuhonnyj-formy-dlja-zapekanija-tiramisu.html

http://bilium.ru/formy-dlja-zapekanija/kuhonnyj-formy-dlja-zapekanija-fondan.html

не смотрите на картинки, вся информация в описаниях.

9 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Пишет хорошие отзывы рекомендую
прекрасное сотрудничество, быстрая оплата!
  • Похожие заказы

  • Ищем активных, речистых копирайтеров

    У нас 2 потока заданий: 1. Анкорные статьи. Они дешевые, 60 рублей за штуку (2000 знаков). Зато оплачиваются раз в неделю, по пятницам, легко пишутся и идут потоком, сколько хотите, столько в день и пишете. Но ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходим текст для ком. предложения.

    Необходим текст для ком. предложения. Для электромонтажной компании будет описаны две сметы эконом и стандарт а также их различи я и преимущества. Текст примерно 2000-3000 знаков. подробное тз при общении. Ув мастера указывайте цену ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется опытный копирайтер

    $500

    Годовалому ресурсу, срочно требуется опытный копирайтер готовый взяться за очень специфическую тематику, тематика "самогоноварение" оплата пробной статьи гарантирована, если всё устроить будем работать и дальше, заключим контракт по желанию, статьи от 2к слов, текста требуются ...

    Копирайтинг102 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнение интернет-магазина

    Наполнение интернет-магазина по продаже строительного инструмента. Нужно добавить товар (строительные инструменты и оборудование) на сайт + сделать краткий уникальный текст с описанием сайт сделан на http://www.imagecms.net/ Какая цена за 100 товаров? и срок?

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перепечатка аудио

    Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 1,5 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рекламная статья о мобильных приложений для бизнеса.

    $10

    Доброго времени! Необходимо написать статью на 1000-2000 знаков о необходимости применения мобильных приложений и мобильных сайтов в малом и среднем бизнесе. Выделить плюсы применения. Информацию можно взять на сайте - бизнесприложения.рф и в прикрепленных презентациях. При положительном сотрудничестве ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад