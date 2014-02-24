loria

Лариса Кононова loria

 
45 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Каждый 2-й заказчик становится постоянным клиентом!

Доверьте работу мне, и задачи по привлечению клиентов, повышению продаж, продвижению товаров БУДУТ РЕШЕНЫ!

С помощью ярких текстов и правильных коммерческих предложений…

Применяя эффективную, грамотную e-mail рассылку…

Правильно работая через различные социальные сети...

Используя информативные одностраничники, нацеленные на продажи здесь и сейчас…

Буду Вам полезна и в том случае, если нужны тексты для буклетов, рекламные листовки, описания товаров и услуг. В общем, любые тексты, которые принесут УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ, ПРИТОК КЛИЕНТОВ, ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОИСКОВИКОВ!

А также ведение, наполнение групп в соц.сетях, создание рекламных постов и поддержание активности! 

Подробное портфолио здесь - https://freelansim.ru/freelancers/Loria  А еще больше примеров скину на почту! 

Цена моей работы – договорная!

Плюс ко всему, Вы получите удовольствие от общения со мной и делового подхода. Я работаю сама, схватываю задачу быстро, не делегирую ее выполнение другим людям.

Уже жду вашего письма на [email protected] 

Отзывы заказчиков
web-S-pro
Юрий 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Продающие тексты на строительную тематику
Тексты на высшем уровне - тема раскрыта, подчеркнуты преимущества, есть призыв к действию, не нашел ни одной ошибки! Рекомендую
Очень довольна сотрудничеством с этим заказчиком! Четкое ТЗ, оперативная проверка и оплата, понятные требования - все на уровне. Буду рада поработать снова!
Ответный отзыв
morozzz16
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание уникального продающего контента
Лариса отличный исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик! Смело рекомендую!
Ответный отзыв
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
7 баллов
9 лет назад
Отзывы для интернет магазина
Пишет хорошие отзывы рекомендую
прекрасное сотрудничество, быстрая оплата!
Ответный отзыв
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Продающая статья
Сотрудничеством доволен. Статья понравилась. Рекомендую!
Отличный заказчик. Все четко: понятное задание, реальные требования, быстрая оплата. Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Продающий, продуманный текст - только для профи!
Было очень приятно работать с Ларисой! Все тексты были сделаны качественно, четко по моему ТЗ и в нужный срок! Работой я остался очень доволен! Успехов Вам ;)
Спасибо за интересное задание, приятное общение и четкое, подробное ТЗ. Проверка и оплата моментальные. Рекомендую Сергея как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Копирайтинг
75 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
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