Доверьте работу мне, и задачи по привлечению клиентов, повышению продаж, продвижению товаров БУДУТ РЕШЕНЫ!
С помощью ярких текстов и правильных коммерческих предложений…
Применяя эффективную, грамотную e-mail рассылку…
Правильно работая через различные социальные сети...
Используя информативные одностраничники, нацеленные на продажи здесь и сейчас…
Буду Вам полезна и в том случае, если нужны тексты для буклетов, рекламные листовки, описания товаров и услуг. В общем, любые тексты, которые принесут УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ, ПРИТОК КЛИЕНТОВ, ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОИСКОВИКОВ!
А также ведение, наполнение групп в соц.сетях, создание рекламных постов и поддержание активности!
Подробное портфолио здесь - https://freelansim.ru/freelancers/Loria А еще больше примеров скину на почту!
Цена моей работы – договорная!
Плюс ко всему, Вы получите удовольствие от общения со мной и делового подхода. Я работаю сама, схватываю задачу быстро, не делегирую ее выполнение другим людям.
Уже жду вашего письма на [email protected]
- В лоб - письмо-мотиватор455 просмотров
- Четко - реклама франшизы364 просмотра
- Эмоционально - текст для инет-магазина366 просмотров
- Ярко - текст о вышивке283 просмотра
- Один из текстов для агентства праздников237 просмотров