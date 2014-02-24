Каждый 2-й заказчик становится постоянным клиентом!

Доверьте работу мне, и задачи по привлечению клиентов, повышению продаж, продвижению товаров БУДУТ РЕШЕНЫ!

С помощью ярких текстов и правильных коммерческих предложений…

Применяя эффективную, грамотную e-mail рассылку…

Правильно работая через различные социальные сети...

Используя информативные одностраничники, нацеленные на продажи здесь и сейчас…

Буду Вам полезна и в том случае, если нужны тексты для буклетов, рекламные листовки, описания товаров и услуг. В общем, любые тексты, которые принесут УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ, ПРИТОК КЛИЕНТОВ, ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОИСКОВИКОВ!

А также ведение, наполнение групп в соц.сетях, создание рекламных постов и поддержание активности!

Подробное портфолио здесь - https://freelansim.ru/freelancers/Loria А еще больше примеров скину на почту!

Цена моей работы – договорная!

Плюс ко всему, Вы получите удовольствие от общения со мной и делового подхода. Я работаю сама, схватываю задачу быстро, не делегирую ее выполнение другим людям.

Уже жду вашего письма на [email protected]