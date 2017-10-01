Создание и продвижение интернет магазинов

Предприниматель, частный вебмастер, интернет-маркетолог, специалист по SEO и платному трафику.

С 2011 г. привлекаю клиентов из интернета в Бизнес заказчиков.

Специализация:

Разработка интернет-магазинов, корпоративных сайтов-каталогов, сайтов услуг.

Настройка и ведение интернет-рекламы.

Личный опыт интернет-предпринимательства (был свой интернет-магазин и еще ряд онлайн-проектов).

10-ки разработанных мною лично под ключ сайтов для разных сфер бизнеса.

3-х летний опыт руководства SEO-отделом (нес ответственность за 40 клиентских проектов).

Личный опыт привлечения лидов из онлайна (как в свои проекты, так и в бизнесы заказчиков).

Профильный опыт с 2011 г.

Полный цикл в 1м лице (я с заказчиком от начального обсуждения, до разработки сайта, привлечения лидов и дальнейшей поддержки).

Приемлемые цены.

Оперативность (на связи 7 дней в неделю).

Качество = моя репутация.

Хотите узнать стоимость разработки вашего интернет-магазина? Воспользуйтесь удобным. Подробная смета и график выполнения проекта за 5 минут!