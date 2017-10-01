web-S-pro

Юрий web-S-pro

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание и продвижение интернет магазинов

Предприниматель, частный вебмастер, интернет-маркетолог, специалист по SEO и платному трафику.

С 2011 г. привлекаю клиентов из интернета в Бизнес заказчиков.

Специализация:

  • Разработка интернет-магазинов, корпоративных сайтов-каталогов, сайтов услуг.
  • Настройка и ведение интернет-рекламы.
На чем базируются мои компетенции

  • Личный опыт интернет-предпринимательства (был свой интернет-магазин и еще ряд онлайн-проектов).
  • 10-ки разработанных мною лично под ключ сайтов для разных сфер бизнеса.
  • 3-х летний опыт руководства SEO-отделом (нес ответственность за 40 клиентских проектов).
  • Личный опыт привлечения лидов из онлайна (как в свои проекты, так и в бизнесы заказчиков).
Преимущества работы со мной

  • Профильный опыт с 2011 г.
  • Полный цикл в 1м лице (я с заказчиком от начального обсуждения, до разработки сайта, привлечения лидов и дальнейшей поддержки).
  • Приемлемые цены.
  • Оперативность (на связи 7 дней в неделю).
  • Качество = моя репутация.
Хотите узнать стоимость разработки вашего интернет-магазина? Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором. Подробная смета и график выполнения проекта за 5 минут!
Отзывы заказчиков
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создать лэндинг под майнеры.
Все сделано оперативно и в срок. Рекомендую.
Оплата оперативно, рекомендую!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $500
от 30 дней
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