Создание и продвижение интернет магазинов
Предприниматель, частный вебмастер, интернет-маркетолог, специалист по SEO и платному трафику.
С 2011 г. привлекаю клиентов из интернета в Бизнес заказчиков.
Специализация:
- Разработка интернет-магазинов, корпоративных сайтов-каталогов, сайтов услуг.
- Настройка и ведение интернет-рекламы.
- Личный опыт интернет-предпринимательства (был свой интернет-магазин и еще ряд онлайн-проектов).
- 10-ки разработанных мною лично под ключ сайтов для разных сфер бизнеса.
- 3-х летний опыт руководства SEO-отделом (нес ответственность за 40 клиентских проектов).
- Личный опыт привлечения лидов из онлайна (как в свои проекты, так и в бизнесы заказчиков).
- Профильный опыт с 2011 г.
- Полный цикл в 1м лице (я с заказчиком от начального обсуждения, до разработки сайта, привлечения лидов и дальнейшей поддержки).
- Приемлемые цены.
- Оперативность (на связи 7 дней в неделю).
- Качество = моя репутация.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин самогонных аппаратов187 просмотров
- Интернет-магазин майнеров218 просмотров
- Создание интернет-магазина детских товаров167 просмотров
- Создание интернет-магазина одежды и аксессуаров194 просмотра
- Создание интернет-магазина электроники173 просмотра
- Создание интернет-магазина одежды161 просмотр
- Создание интернет-магазина сантехники151 просмотр
- Создание интернет-магазина детских товаров124 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Все сделано оперативно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата оперативно, рекомендую!
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга