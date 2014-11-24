Высшее с отличием образование и 25-летний практический опыт позволяют писать истинно уникальные и полезные статьи.
По желанию заказчика тексты можно сформулировать как для профессиональной аудитории, так и для общедоступного понимания.
Технические, предельно сухие, тексты с заданной высокой уникальностью, хорошей читаемостью и прямыми вхождениями ключей - это сложная, но реальная задача.
Большой опыт в журналистике. Аналитические статьи публиковались в федеральных СМИ.
Продающие тексты, описания товаров для интернет-магазинов, анонсы будут выполнены с соблюдением всех требований к стилистике их написания.
Профессионально выполню транскрибацию аудио и видео файлов любой сложности.
Написание контента предполагает с моей стороны:
- точное соответствие ТЗ
- строгое соблюдение оговоренных сроков выполнения задания
- отсутствие орфографических ошибок
- глубокую проверку уникальности текста на Advego
Дополнительные возможности:
- переводы с английского на русский
- знание украинского языка
Особенности моей работы
- постоянно нахожусь на связи
- заказчик всегда прав
Оплата труда
- копирайтинг - от 1 до 5 у.е./ 1000 збп;
- технический SEO-копирайтинг - от 3 до 10 у.е./ 1000 збп;
- SEO-копирайтинг - от 1 до 5 у.е./ 1000 зпб;
- рерайт - от1 до 3 у.е./1000 зпб;
- транскрибация - от 6 у.е. до 20 у.е./ 1 час
Виды оплаты
- webmoney;
- яндекс деньги;
- карточка Приватбанка.
- киви кошелёк
Портфолио
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