lidius

Влад lidius

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Текст - это музыка из слов.

Высшее с отличием образование и 25-летний практический опыт позволяют писать истинно уникальные и полезные статьи.

По желанию заказчика тексты можно сформулировать как для профессиональной аудитории, так и для общедоступного понимания.

Технические, предельно сухие, тексты с заданной высокой уникальностью, хорошей читаемостью и прямыми вхождениями ключей - это сложная, но реальная задача.

Большой опыт в журналистике. Аналитические статьи публиковались в федеральных СМИ.

Продающие тексты, описания товаров для интернет-магазинов, анонсы  будут выполнены с соблюдением всех требований к стилистике их написания.

Профессионально выполню транскрибацию аудио и видео файлов любой сложности.

Написание контента предполагает с моей стороны:

- точное соответствие ТЗ

- строгое соблюдение оговоренных сроков выполнения задания

- отсутствие орфографических ошибок

- глубокую проверку уникальности текста на Advego

Дополнительные возможности:

- переводы с английского на русский

- знание украинского языка

Особенности моей работы

- постоянно нахожусь на связи

- заказчик всегда прав

Оплата труда

- копирайтинг - от 1 до 5 у.е./ 1000 збп;

- технический SEO-копирайтинг - от 3 до 10 у.е./ 1000 збп;

- SEO-копирайтинг - от 1 до 5 у.е./ 1000 зпб;

- рерайт - от1 до 3 у.е./1000 зпб;

- транскрибация - от 6 у.е. до 20 у.е./ 1 час

Виды оплаты

- webmoney;

- яндекс деньги;

- карточка Приватбанка.

- киви кошелёк

Отзывы заказчиков

web-S-pro
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Технические статьи на тему "Электротехнические решения"
Отличная работа, качеством текстов доволен, все требования ТЗ соблюдены!
Предельно чёткие задания. Постоянно на связи. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Создать уникальное торговое предложение (УТП)
Владислав оперативно справился с заданием. Проектом полностью довольна.
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ. Быстрая оплата
Ответный отзыв
ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Статья о пистолете ПМ
Влад профессионально подходит к выполнению задания, что и подтвердилось присланным текстом. Статья получилась интересная и информативная. Сотрудничество продолжим обязательно, рекомендую. С уважением, Дмитрий.
Дмитрий предоставил предельно четкое задание. Произвел впечатление культурного и коммуникабельного человека. Очень приятное и полезное общение. Оплата вовремя. Рекомендую - всем! С уважением, Влад
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#417