Текст - это музыка из слов.

Высшее с отличием образование и 25-летний практический опыт позволяют писать истинно уникальные и полезные статьи.

По желанию заказчика тексты можно сформулировать как для профессиональной аудитории, так и для общедоступного понимания.

Технические, предельно сухие, тексты с заданной высокой уникальностью, хорошей читаемостью и прямыми вхождениями ключей - это сложная, но реальная задача.

Большой опыт в журналистике. Аналитические статьи публиковались в федеральных СМИ.

Продающие тексты, описания товаров для интернет-магазинов, анонсы будут выполнены с соблюдением всех требований к стилистике их написания.

Профессионально выполню транскрибацию аудио и видео файлов любой сложности.

Написание контента предполагает с моей стороны:

- точное соответствие ТЗ

- строгое соблюдение оговоренных сроков выполнения задания

- отсутствие орфографических ошибок

- глубокую проверку уникальности текста на Advego

Дополнительные возможности:

- переводы с английского на русский

- знание украинского языка

Особенности моей работы

- постоянно нахожусь на связи

- заказчик всегда прав

Оплата труда

- копирайтинг - от 1 до 5 у.е./ 1000 збп;

- технический SEO-копирайтинг - от 3 до 10 у.е./ 1000 збп;

- SEO-копирайтинг - от 1 до 5 у.е./ 1000 зпб;

- рерайт - от1 до 3 у.е./1000 зпб;

- транскрибация - от 6 у.е. до 20 у.е./ 1 час

Виды оплаты

- webmoney;

- яндекс деньги;

- карточка Приватбанка.

- киви кошелёк