MariMarina

Марина MariMarina

 
42 годаТурция/Стамбул
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтинг, рерайтинг, авторские статьи, редактирование, новости

Опыт работы в сфере журналистики - 17 лет.

Сфера деятельности: копирайтинг, рерайтинг, редактирование готовых текстов, подготовка авторских публикаций.

Отзывы заказчиков
llano
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Копирайт несложных текстов медицинской тематики
Рекомендую Марину к сотрудничеству. Все требования ТЗ выполнены в полном объеме, тексты качественные: раскрытие темы без воды, высокая уникальность. Небольшие замечания быстро исправлены и учтены в следующих работах. Продолжаем совместную работу. Желаю успехов в работе!
Благодарю за профессионализм и оперативность. Рекомендую заказчика!
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web-S-pro
Юрий 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Продающие тексты на тему Биоэнергетика, Экстрасенсорика, карты Таро
Качественные тексты, оперативность. Сотрудничеством вполне доволен, рекомендую!
Четкие требования к выполнению задания, своевременная оплата. Сотрудничеством довольна.
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KsuBor
Оксана 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Рерайтеры на сайт о суевериях, приметах и мистике
Марина постоянно на связи. Очень грамотный специалист. Легкообучаема, открыта к диалогу и приятна в общении. Выполняет работу качественно. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую!
Оплата работы со стороны работодателя всегда производится в четко оговоренные сроки, работодатель создает хорошую рабочую атмосферу. Отличная коммуникация и ясно поставленные перед исполнителем задачи. Рекомендую!
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veiron2011
Валерий 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Авторы в редакцию для СМИ сайта
Ответственный человек. Пишет грамотно, быстро и интересно. Рекомендую
Поставленные задачи работодатель ставит достаточно четко, всегда есть возможность прояснить неточности. Оплата работы всегда выполняется в заранее оговоренные сроки. Предлагаемые проекты - оптимальное сочетание затраченных усилий и стоимости услуг.
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Копирайтинг
4 отзыва
$10/час
от 1 дня
#410
Рерайтинг
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
#441
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#882
Переводы
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1824