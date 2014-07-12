Копирайтинг, рерайтинг, авторские статьи, редактирование, новости
Опыт работы в сфере журналистики - 17 лет.
Сфера деятельности: копирайтинг, рерайтинг, редактирование готовых текстов, подготовка авторских публикаций.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Марину к сотрудничеству. Все требования ТЗ выполнены в полном объеме, тексты качественные: раскрытие темы без воды, высокая уникальность. Небольшие замечания быстро исправлены и учтены в следующих работах. Продолжаем совместную работу. Желаю успехов в работе!
Ответный отзыв
Благодарю за профессионализм и оперативность. Рекомендую заказчика!
$150
10 баллов
8 лет назад
Качественные тексты, оперативность. Сотрудничеством вполне доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Четкие требования к выполнению задания, своевременная оплата. Сотрудничеством довольна.
$100
10 баллов
9 лет назад
Марина постоянно на связи. Очень грамотный специалист. Легкообучаема, открыта к диалогу и приятна в общении. Выполняет работу качественно. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Оплата работы со стороны работодателя всегда производится в четко оговоренные сроки, работодатель создает хорошую рабочую атмосферу. Отличная коммуникация и ясно поставленные перед исполнителем задачи. Рекомендую!
$500
10 баллов
9 лет назад
Ответственный человек. Пишет грамотно, быстро и интересно. Рекомендую
Ответный отзыв
Поставленные задачи работодатель ставит достаточно четко, всегда есть возможность прояснить неточности. Оплата работы всегда выполняется в заранее оговоренные сроки. Предлагаемые проекты - оптимальное сочетание затраченных усилий и стоимости услуг.
Копирайтинг
4 отзыва
$10/час
от 1 дня
#410
Рерайтинг
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
#441
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#882
Переводы
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1824