Рекомендую Марину к сотрудничеству. Все требования ТЗ выполнены в полном объеме, тексты качественные: раскрытие темы без воды, высокая уникальность. Небольшие замечания быстро исправлены и учтены в следующих работах. Продолжаем совместную работу. Желаю успехов в работе!