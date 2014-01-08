veiron2011

Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Ищем 5–7 авторов для ежедневного наполнения СМИ сайта новостями. Вся работа будет вестись через главного редактора. т.е. главный редактор дает вам источники новостей. Как только выходит свежая новость гл. редактор скидывает ее вам вы ее ...Завершен11 лет назад
Ищем 5–7 авторов для ежедневного наполнения СМИ сайта новостями. Вся работа будет вестись через главного редактора. т.е. главный редактор дает вам источники новостей. Как только выходит свежая новость гл. редактор скидывает ее вам вы ее ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Интересует сколько будет стоить создание аналогичного сайта http://www.blablacar.ru/, и сколько времени займет создание. Жду ваших предложений.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем 3-4 авторов для ежедневного наполнения СМИ сайта новостями. Вся работа будет вестись через главного редактора. т.е. главный редактор дает вам источники новостей. Как только выходит свежая новость вы ее тут же рерайтите(размер новости 400-600 ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Есть сайт www.tutdeshevle.kz. При открытии выдает ошибки. До этого сайт работал все было нормально, потом его забросили на 3 месяца. Захожу через 3 месяца а он уже открывается с ошибками. На хостинге не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен сео текст под мой ключ. Статья на 2000-3000 символов. Сео оптимизированный текст, интересная для людей и уникальная конечно же. Плотность ключевого слова в пределах 3% - 4%. Нужен качественный текст, все работы буду проверяться.Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день. Ищем хорошего журналиста для написания новостей на новостной сайт. Требование: 1) вы должны быть онлайн ежедневно, т.е. мы вам скидываем ссылку на свежую новость вы в течении 20-30 минут делаете глубокий рерайт и ...Завершен11 лет назад
Нужен человек, частичная занятость, который будет писать обзоры(статьи) под анкоры. Оплата 40 р за обзор под анкор(анкор даю я), размер обзора минимум 1100-1200 символов без пробелов. Текст должен быть уникален. Процент уникальности текста не меньше ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек для написания обзоров под анкоры. Т.е. я даю анкор типа "кресла для бизнеса", вы пишете под него обзор. Уникальность 85-99%, размер обзора 1600 символов с пробелами. цена 50р за обзор. Обзор должен быть ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт. Нужно написать код java чтобы слева выводилась вертикальная панелька где стоят значки и ссылки на вк, твитер, яндекс блог и фэйсбук. Сайт написан на перл. Мне нужно, что бы человек мне дал код ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать проект с нуля похожий на http://vktarget.ru/. Интересует примерная цена и сроки реализации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сделать сайт подобный http://bosch.ru + прикрутить к нему интернет магазин. Сайт должен быть выполнен в строгом, понятном для пользователя стиле. Наполнять сайт не надо, только показать и объяснить человеку как наполнять. ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть форум CMS IP.Board. На форуме 1к сообщений и столько же пользователей. Нужно перенести форум на другой хостинг, обновить CMS, и обновить анти спам сервис,так как последнее время очень много спамят. Имеется лицензия на форум. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Вы зайдете на сайт, там будет каталог товаров. Наименование, описание характеристики, цена, и 3-4 фото. В данном случае меня интересуют ноутбуки. Вы копируете описание, наименование, цену, сохраняете фото. Заходите на мой сайт жмете добавит товар ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт tutdeshevle.kz, шаблон от сайта по продаже обуви. Сайт будет продавать компьютеры(ноутбуки, компы, сервера, комплектующие). Нужно картинки на скриншоте http://clip2net.com/s/2L1mk подобрать и заменить моей тематикой. Главная картинка выглядит так http://clip2net.com/s/2L1v1. Картинки должны красиво и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть хостинг и домен. Нужно залить последнюю версию Joomla и подключить модуль интернет магазина VirtueMart. Поставить желаемый мной шаблон для интернет магазина. Все это локализовать. Поправить меню и убрать лишнии блоки в шаблоне. Провести краткий ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на WP. Нужно добавить пункты меню, капчу, категории,блок с фото, и по править перевод кое где. В общем ТЗ есть пишите кому по силам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть готовый сайт написанные на perl. Нужно по править не большие глюки по переходу между страниц, по править верстку под ie, доработать кое какие моменты.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад