veiron2011

Валерий veiron2011

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно помочь разобраться в админке друпал.

    Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно помочь разобраться в админке друпал.

    Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы в редакцию для СМИ сайта

    Ищем 5–7 авторов для ежедневного наполнения СМИ сайта новостями. Вся работа будет вестись через главного редактора. т.е. главный редактор дает вам источники новостей. Как только выходит свежая новость гл. редактор скидывает ее вам вы ее ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Авторы в редакцию для СМИ сайта

    Ищем 5–7 авторов для ежедневного наполнения СМИ сайта новостями. Вся работа будет вестись через главного редактора. т.е. главный редактор дает вам источники новостей. Как только выходит свежая новость гл. редактор скидывает ее вам вы ее ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аналог сайта

    Добрый день. Интересует сколько будет стоить создание аналогичного сайта http://www.blablacar.ru/, и сколько времени займет создание. Жду ваших предложений.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем 3-4 авторов в редакцию для СМИ сайта

    Ищем 3-4 авторов для ежедневного наполнения СМИ сайта новостями. Вся работа будет вестись через главного редактора. т.е. главный редактор дает вам источники новостей. Как только выходит свежая новость вы ее тут же рерайтите(размер новости 400-600 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно поправить сайт

    Добрый день. Есть сайт www.tutdeshevle.kz. При открытии выдает ошибки. До этого сайт работал все было нормально, потом его забросили на 3 месяца. Захожу через 3 месяца а он уже открывается с ошибками. На хостинге не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание сео текстов

    $50

    Нужен сео текст под мой ключ. Статья на 2000-3000 символов. Сео оптимизированный текст, интересная для людей и уникальная конечно же. Плотность ключевого слова в пределах 3% - 4%. Нужен качественный текст, все работы буду проверяться.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен атор на СМИ сайт

    $250

    Добрый день. Ищем хорошего журналиста для написания новостей на новостной сайт. Требование: 1) вы должны быть онлайн ежедневно, т.е. мы вам скидываем ссылку на свежую новость вы в течении 20-30 минут делаете глубокий рерайт и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Писать статьи под анкоры

    Нужен человек, частичная занятость, который будет писать обзоры(статьи) под анкоры. Оплата 40 р за обзор под анкор(анкор даю я), размер обзора минимум 1100-1200 символов без пробелов. Текст должен быть уникален. Процент уникальности текста не меньше ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для написания обзоров под анкоры

    Нужен человек для написания обзоров под анкоры. Т.е. я даю анкор типа "кресла для бизнеса", вы пишете под него обзор. Уникальность 85-99%, размер обзора 1600 символов с пробелами. цена 50р за обзор. Обзор должен быть ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать на сайте панель со ссылками на соцсети

    Есть сайт. Нужно написать код java чтобы слева выводилась вертикальная панелька где стоят значки и ссылки на вк, твитер, яндекс блог и фэйсбук. Сайт написан на перл. Мне нужно, что бы человек мне дал код ...

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для бизнеса + интернет-магазин

    Добрый день. Нужно сделать сайт подобный http://bosch.ru + прикрутить к нему интернет магазин. Сайт должен быть выполнен в строгом, понятном для пользователя стиле. Наполнять сайт не надо, только показать и объяснить человеку как наполнять. ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос форума на другой хостинг

    Есть форум CMS IP.Board. На форуме 1к сообщений и столько же пользователей. Нужно перенести форум на другой хостинг, обновить CMS, и обновить анти спам сервис,так как последнее время очень много спамят. Имеется лицензия на форум. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить товарами интернет-магазин

    Вы зайдете на сайт, там будет каталог товаров. Наименование, описание характеристики, цена, и 3-4 фото. В данном случае меня интересуют ноутбуки. Вы копируете описание, наименование, цену, сохраняете фото. Заходите на мой сайт жмете добавит товар ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сменить картинки дизайна.

    Есть сайт tutdeshevle.kz, шаблон от сайта по продаже обуви. Сайт будет продавать компьютеры(ноутбуки, компы, сервера, комплектующие). Нужно картинки на скриншоте http://clip2net.com/s/2L1mk подобрать и заменить моей тематикой. Главная картинка выглядит так http://clip2net.com/s/2L1v1. Картинки должны красиво и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на joomla

    Есть хостинг и домен. Нужно залить последнюю версию Joomla и подключить модуль интернет магазина VirtueMart. Поставить желаемый мной шаблон для интернет магазина. Все это локализовать. Поправить меню и убрать лишнии блоки в шаблоне. Провести краткий ...

    Joomla
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vadim77
Вадим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Авторы в редакцию для СМИ сайта
отличный заказчик о котором можно только мечтать. ТЗ - понятно и доступно, все вопросы выясняются по мере возникновения, оплата - в срок, а если по необходимости надо раньше - пожалуйста. дает возможность хорошо заработать!!!
Советую. Ответственный человек.
Ответный отзыв
MariMarina
Марина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Авторы в редакцию для СМИ сайта
Поставленные задачи работодатель ставит достаточно четко, всегда есть возможность прояснить неточности. Оплата работы всегда выполняется в заранее оговоренные сроки. Предлагаемые проекты - оптимальное сочетание затраченных усилий и стоимости услуг.
Ответственный человек. Пишет грамотно, быстро и интересно. Рекомендую
Ответный отзыв
Rockgirl
Анна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Ищем 3-4 авторов в редакцию для СМИ сайта
Валерий четко и понятно объяснил требования к работе, с оплатой не возникло никаких проблем, все так, как и договаривались. Рекомендую как надежного заказчика.
Все выполняла в срок. Советую как ответственного работника.
Ответный отзыв
MIG2011
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
9 баллов
11 лет назад
Нужно поправить сайт
Joomla
Все прошло Хорошо
Все сделано в срок.
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание сео текстов
Спасибо за Ваш заказ.
Быстро и качественно выполнила работу. Советую
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