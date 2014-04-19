Rockgirl

Анна Rockgirl

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Выполняю качественный, грамотный рерайт/копирайт текстов. Предпочитаю женскую тематику, статьи о туризме, путешествиях, оформлении интерьера, мебели, межличностных отношениях и т.п. Умею писать новостные материалы. Образование - высшее филологическое. Работаю журналистом, пишу для интернет-изданий. Имеется опыт работы корректором. Осуществляю переводы с рус/укр, укр/рус. Исполнительная, ответственная, легко обучаемая.

Знаю цену времени, поэтому не буду попусту тратить Ваше.

Мои контакты: [email protected] (почта), lovetochkanet(скайп).

Отзывы заказчиков

rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Копирайтер для новостного сайта (Москва)
Начал сотрудничество с Анной на постоянной основе недели 3 назад. Сразу обозначил то, что хотел бы видеть в новостях своего интернет-СМИ. Считаю наше сотрудничество вполне состоявшимся. Продолжаем работать. Рекомендую Анну как грамотного специалиста по контенту, который понимает в журналистике.
Руслан сразу четко и доходчиво объяснил свои требования к работе, что позволило мне быстро войти в курс дела. К нему всегда можно обратиться за советом, приятный в общении. Проблем с оплатой не возникает, оплачивает выполненную работу в срок, так, как и договаривались изначально. Рекомендую Руслана, как ответственного, надежного заказчика. Продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
veiron2011
Валерий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Ищем 3-4 авторов в редакцию для СМИ сайта
Все выполняла в срок. Советую как ответственного работника.
Валерий четко и понятно объяснил требования к работе, с оплатой не возникло никаких проблем, все так, как и договаривались. Рекомендую как надежного заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#576
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2337