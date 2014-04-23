Копирайтер для новостного сайта (Москва)

$250
КопирайтингЗавершен6 заявок316 просмотров
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Требуется Ньюсмейкер - копирайтер для нового новостного городского сайта - Москва.

Обязательно наличие опыта в аналогичной работе, приветствуется профильное образование - журналистика, лингвистика, гуманитарий.

Работа по-совместительству, удалённая - сдельная. По итогам месяца премия, в случае успешного постинга новостей (критерии есть)

Обязательно понимание как делать новости и как правильно их подавать, поиск и отслеживание новостей на крупных

новостных площадках.

ТРЕБУЕТСЯ

Ежедневная публикация 4-7 новостей, уникальность не ниже 70%. 800 - 1500 знаков, 1 изображение, при наличии в новости определённого места или адреса - добавление интерактивной карты API Яндекса

Репостинг заголовка новости или короткого анонса + изображения в 4 группах соц. сетей (ВК, FB, Twitter, G+)

Тема новостей на выбор, Москва - политика, экономика, культура, происшествия, спорт, метро, погода и т.д.

Новости необходимо постить на сайт в течении всего дня, основная часть должна быть опубликована до обеденного времени.

Сайт работает на платформе Битрикс, удобная и простая CMS для новостных сайтов.

При необходимости проведём консультацию - обучение по работе, не более 2 часов.

Ждём от вас резюме и ссылки на ваши новости

10 лет назад
rusinborg
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Rockgirl
Анна 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
30 дней
Начал сотрудничество с Анной на постоянной основе недели 3 назад. Сразу обозначил то, что хотел бы видеть в новостях своего интернет-СМИ. Считаю наше сотрудничество вполне состоявшимся. Продолжаем работать. Рекомендую Анну как грамотного специалиста по контенту, который понимает в журналистике.
Руслан сразу четко и доходчиво объяснил свои требования к работе, что позволило мне быстро войти в курс дела. К нему всегда можно обратиться за советом, приятный в общении. Проблем с оплатой не возникает, оплачивает выполненную работу в срок, так, как и договаривались изначально. Рекомендую Руслана, как ответственного, надежного заказчика. Продолжаем сотрудничать!
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