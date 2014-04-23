Копирайтер для новостного сайта (Москва)

Требуется Ньюсмейкер - копирайтер для нового новостного городского сайта - Москва.

Обязательно наличие опыта в аналогичной работе, приветствуется профильное образование - журналистика, лингвистика, гуманитарий.

Работа по-совместительству, удалённая - сдельная. По итогам месяца премия, в случае успешного постинга новостей (критерии есть)

Обязательно понимание как делать новости и как правильно их подавать, поиск и отслеживание новостей на крупных

новостных площадках.

ТРЕБУЕТСЯ

Ежедневная публикация 4-7 новостей, уникальность не ниже 70%. 800 - 1500 знаков, 1 изображение, при наличии в новости определённого места или адреса - добавление интерактивной карты API Яндекса

Репостинг заголовка новости или короткого анонса + изображения в 4 группах соц. сетей (ВК, FB, Twitter, G+)

Тема новостей на выбор, Москва - политика, экономика, культура, происшествия, спорт, метро, погода и т.д.

Новости необходимо постить на сайт в течении всего дня, основная часть должна быть опубликована до обеденного времени.

Сайт работает на платформе Битрикс, удобная и простая CMS для новостных сайтов.

При необходимости проведём консультацию - обучение по работе, не более 2 часов.

Ждём от вас резюме и ссылки на ваши новости