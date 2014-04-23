Копирайтер для новостного сайта (Москва)

Добрый день. Нужен копирайтер на долгое сотрудничество. На данный момент нужно описать 30 фильмов, объем текста в каждом 1000 символов. Если вы нам подойдете будем работать на постоянной основе. Текст будет проверяться по адвего , уник 95%. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Ньюсмейкер - копирайтер для нового новостного городского сайта - Москва.
Обязательно наличие опыта в аналогичной работе, приветствуется профильное образование - журналистика, лингвистика, гуманитарий.
Работа по-совместительству, удалённая - сдельная. По итогам месяца премия, в случае успешного постинга новостей (критерии есть)
Обязательно понимание как делать новости и как правильно их подавать, поиск и отслеживание новостей на крупных
новостных площадках.
ТРЕБУЕТСЯ
Ежедневная публикация 4-7 новостей, уникальность не ниже 70%. 800 - 1500 знаков, 1 изображение, при наличии в новости определённого места или адреса - добавление интерактивной карты API Яндекса
Репостинг заголовка новости или короткого анонса + изображения в 4 группах соц. сетей (ВК, FB, Twitter, G+)
Тема новостей на выбор, Москва - политика, экономика, культура, происшествия, спорт, метро, погода и т.д.
Новости необходимо постить на сайт в течении всего дня, основная часть должна быть опубликована до обеденного времени.
Сайт работает на платформе Битрикс, удобная и простая CMS для новостных сайтов.
При необходимости проведём консультацию - обучение по работе, не более 2 часов.
Ждём от вас резюме и ссылки на ваши новости
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