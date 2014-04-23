Описание к фильмам

Добрый день. Нужен копирайтер на долгое сотрудничество.

На данный момент нужно описать 30 фильмов, объем текста в каждом 1000 символов. Если вы нам подойдете будем работать на постоянной основе.

Текст будет проверяться по адвего , уник 95%. Могу внести предоплату, только для тех кто имеет отзывы.

Предлагайте цены, выше 30 р за 1к , рассматриваться не будут.

На данный момент объем 30.000 символов.