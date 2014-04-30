Написание небольших статей для размещения на бирже

Приглашаем копирайтеров на проект, посвященный оздоровительной тематике, с целью долгосрочного сотрудничества. Ежедневный объем работы: от1 до 3 статей (объем статьи от 3 до 6 тыс. зн.б.п.) 5 дней в неделю. Оплата 50 рублей за 1000 зн. б. ...
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Необходимо написать (рерайт или копирайт) 100 статей на туристическую тему (2000-2500 знаков без пробелов). Предоставляются 1-2 ключевиков для каждой статьи). Требования к статьям: грамотный текст, уникальность - от 85%. Исходники не предоставляются. Бюджет на одну статью - 30 грн. Сроки - минимум 5 статей в неделю.
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