Требуются копирайтеры

$500
КопирайтингЗакрыт38 заявок499 просмотров
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Приглашаем копирайтеров на проект, посвященный оздоровительной тематике, с целью долгосрочного сотрудничества.

Ежедневный объем работы: от1 до 3 статей (объем статьи от 3 до 6 тыс. зн.б.п.) 5 дней в неделю.

Оплата 50 рублей за 1000 зн. б. п., через WebMoney.

Требования:

лица женского пола;

безупречная грамотность,

ответственность,

строгое соблюдение сроков,

опыт в написании статей на медицинскую или околомедицинскую тематику ОБЯЗАТЕЛЕН.

10 лет назад
Lirus
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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