Нужны рерайтеры

КопирайтингЗакрыт20 заявок749 просмотров
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Мне на сайт нужны рерайтеры.

Оплата 30 рублей/1000 символов.

Сейчас доступно заказов на 8000 рублей.

Нужны хорошая уникальность, грамотность и адекватность текста.

Пишите сразу мне в скайп - ( указан в моем профиле )

9 лет назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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