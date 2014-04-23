Копирайтеры на постоянку в новостные ленты

Мне на сайт нужны рерайтеры. Оплата 30 рублей/1000 символов. Сейчас доступно заказов на 8000 рублей. Нужны хорошая уникальность, грамотность и адекватность текста. Пишите сразу мне в скайп - ( указан в моем профиле )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть финансовый журнал, где необходимо постить рерайт финансовых новостей, 1-2 новости в день.
Есть журнал о спорте для женщин, красивой фигуре, для него нужна 1 статья в день
Новости предварительно согласовывать со мной, иногда я буду давать исходники для рерайта.
Оставляйте свои контакты.
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