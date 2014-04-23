Нужен e-mail маркетолог из Ростова-на-Дону

Мне на сайт нужны рерайтеры. Оплата 30 рублей/1000 символов. Сейчас доступно заказов на 8000 рублей. Нужны хорошая уникальность, грамотность и адекватность текста. Пишите сразу мне в скайп - ( указан в моем профиле )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем интернет маркетолога в Ростовской области.
Тестовое платное задание через weblancer.
Требуется - опыт работы с e-mail маркетингом
Знание Mailchimp
Знание английского
Пишите в ЛС или скайп
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