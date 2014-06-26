Описание детских праздничных платьев и одежды

Мне на сайт нужны рерайтеры. Оплата 30 рублей/1000 символов. Сейчас доступно заказов на 8000 рублей. Нужны хорошая уникальность, грамотность и адекватность текста. Пишите сразу мне в скайп - ( указан в моем профиле )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен человек, который красиво опишет продукцию, а именно платья для девочек... и не только платья
http://www.tdvasilek.ru/category/platja-dlya-devochek/
например
Очаровательное платье с округлым вырезом горловины, на широких бретелях, выполнено из комфортного материала. Модель оформлена симпатичным рисунком. Отличный вариант для детского гардероба.
Прекрасное платье для юной принцессы. Модель выполнена из высококачественного материала приятной расцветки. Отличный вариант для повседневного гардероба.
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