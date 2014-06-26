Описание детских праздничных платьев и одежды

Добрый день!

Нужен человек, который красиво опишет продукцию, а именно платья для девочек... и не только платья

http://www.tdvasilek.ru/category/platja-dlya-devochek/

например

Очаровательное платье с округлым вырезом горловины, на широких бретелях, выполнено из комфортного материала. Модель оформлена симпатичным рисунком. Отличный вариант для детского гардероба.

Прекрасное платье для юной принцессы. Модель выполнена из высококачественного материала приятной расцветки. Отличный вариант для повседневного гардероба.