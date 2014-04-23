Нужен пакет строительной тематики

Приветствую

Нужно написать 50 статей строительной тематики, рамки в темах я поставлю, а в остальном произвольно будете выбирать про что Вам больше нравится писать. Оплата договорная, рассмотрю разные варианты. Предпочтительно платить вебмани или яндексом, но можно и через банк. Приступить нужно сегодня.

Заинтересованные сбрасывайте свои предложения