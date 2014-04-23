Автор на портал по ремонту своими руками

Здравствуйте.

Срочно необходим автор (или несколько) для написания и размещения на сайт статей по ремонту (ремонт своими руками). Работа постоянная, объёмы стабильные (от 5000 символов /1 статья в день). Приветствуются ссылки на работы аналогичной тематики.

Статья включает в себя:

1. Текст от 2000 до 6000 збп. текста,

2. 2-4 иллюстрации.

Объём: от 8 статей в неделю.

Стоимость: 30 руб./1000 збп.

Движок сайта – wordpress, при необходимости проинструктируем по работе с ним.

Оплата вебмани, первую неделю в удобном для вас режиме.

Дальнейшие подробности по почте, в аське или скайпе. Ждём автора, нацеленного на длительное сотрудничество.