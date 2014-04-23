Автор на портал по ремонту своими руками

Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены. Требования к текстам: а. Исключение однокоренных слов в рамках {|} б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто синонимы. в. Текст от 500 до 700 символов, пригодный для размножения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Срочно необходим автор (или несколько) для написания и размещения на сайт статей по ремонту (ремонт своими руками). Работа постоянная, объёмы стабильные (от 5000 символов /1 статья в день). Приветствуются ссылки на работы аналогичной тематики.
Статья включает в себя:
1. Текст от 2000 до 6000 збп. текста,
2. 2-4 иллюстрации.
Объём: от 8 статей в неделю.
Стоимость: 30 руб./1000 збп.
Движок сайта – wordpress, при необходимости проинструктируем по работе с ним.
Оплата вебмани, первую неделю в удобном для вас режиме.
Дальнейшие подробности по почте, в аське или скайпе. Ждём автора, нацеленного на длительное сотрудничество.
- Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужен автор, который напишет сео-статью на тему "ограждения для лестниц из стали". За статью 1500-2000 симв. без пр. - 100 - 120 руб. Есть перспектива долгосрочного сотрудничества! Пожалуйста, оставляйте свои заявки!Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно написать 10 описаний к товарам. Каждое описание - 3000 зн., уникальность 90%. $1/1000 зн. б.п.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется статья. Сейчас она оформлена под несколько запросов. Нужно сделать на ее основе пять статей, под пять разных запросов. 1. Кольца бетонные 2. Кольца колодезные 3. Кольца канализационные 4. Кольца пазогребневые 5. Кольца ЖБИ Подробности задания в прикрепленном файле. Просьба сразу указывать сроки ...Завершен10 лет назад
- $10
Доброе всем время суток, рерайтеры/копирайтеры! Нужно сделать рерайт текстов страниц, которые приведены ниже. Общий объём должен быть 3333 символов без пробелов. Тема совсем несложная, главное - грамотность. http://hifi-samara.ru/sennheiser http://hifi-samara.ru/mksound http://hifi-samara.ru/rotelЗавершен10 лет назад
Необходимо переписать 2 текста. Нужно переписать 2 текста так чтобы они были продающие. по объему окло 3тыс знаков. Можно и больше. При личной переписке предоставлю ссылку на тексты которые уже естьКопирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо написать (рерайт или копирайт) 100 статей на туристическую тему (2000-2500 знаков без пробелов). Предоставляются 1-2 ключевиков для каждой статьи). Требования к статьям: грамотный текст, уникальность - от 85%. Исходники не предоставляются. Бюджет на одну ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Нужен человек, который красиво опишет продукцию, а именно платья для девочек... и не только платья http://www.tdvasilek.ru/category/platja-dlya-devochek/ например Очаровательное платье с округлым вырезом горловины, на широких бретелях, выполнено из комфортного материала. Модель оформлена симпатичным рисунком. Отличный вариант ...Завершен10 лет назад
Приветствую уважаемые писатели, Для интернет-магазина необходимо писать статьи по натуральной косметике: уход за рукам,ногами,телом,лицом и т.д. , а так же про способы ухода за кожей и особенности натуральной косметики. Каждая статья будет отвечать на 1 тематику ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад