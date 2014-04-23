Размножение текстов

КопирайтингЗакрыт3 заявки193 просмотра
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Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены.

Требования к текстам:

а. Исключение однокоренных слов в рамках {|}

б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто синонимы.

в. Текст от 500 до 700 символов, пригодный для размножения на 50–70 страниц. Т.е. в пределах 50–70 страниц нужно получить как можно меньше совпадений текстов.

Требования к кандидату: грамотный русский язык.

Оплата в любое время по договоренности.

10 лет назад
dar0vana
Татьяна 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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