Необходимо переписать 2 текста

КопирайтингЗакрыт13 заявок226 просмотров
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Необходимо переписать 2 текста. Нужно переписать 2 текста так чтобы они были продающие. по объему окло 3тыс знаков. Можно и больше. При личной переписке предоставлю ссылку на тексты которые уже есть

10 лет назад
maxicash
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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