16 статей по теме оборyдования для общепита

Мне на сайт нужны рерайтеры. Оплата 30 рублей/1000 символов. Сейчас доступно заказов на 8000 рублей. Нужны хорошая уникальность, грамотность и адекватность текста. Пишите сразу мне в скайп - ( указан в моем профиле )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По ключевым словам для 16 статей по теме холодильного и прочего оборyдования для общепита. Выбирайте из списка ниже по 3–5 слов или фраз. Чтобы каждое из слов было как минимyм в одной статье. Когда все слова бyдyт использованы хотя бы в одной статье, если еще статьи останyтся, тогда на Ваше ycмотрение, берите из списка слова которые подойдyт.
Срок — дней 5, если надо больше, не проблема. Главное — высылайте статьи по готовности, частями.
оборудование для общепита
профессиональное оборудование +для общепита
купить оборудование +для общепита
куплю оборудование +для общепита
оборудование для кухни
профессиональное оборудование +для кухни
оборудование для ресторанов
оборудование +для столовой
оборудование +для кафе +и столовых
купить электрическую плиту
купить электрическую плиту в москве
куплю газовую плиту в москве
плита газовая купить
купить электроплиту
купить электроплиту +в москве
куплю мармит
мармит купить +в москве
сковорода электрическая цена
электрическая сковорода купить
котел пищеварочный
котел пищеварочный цена
пищеварочный котел купить
купить жарочный шкаф
печь +для пиццы
расстоечный шкаф
пекарский шкаф
холодильный моноблок
сплит система цена
купить сплит систему
холодильная сплит система
монтаж холодильного оборудования
монтаж холодильной камеры
холодильный шкаф цена
холодильный шкаф polair
куплю холодильный шкаф
холодильная витрина купить
витрины холодильные москва
холодильная горка
стол холодильный
охлаждаемый стол
морозильный ларь
купить морозильный ларь
торговое холодильное оборудование
холодильное оборудование для магазинов
- Похожие заказы
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Имеется интернет магазин спортивного питания, необходимо сделать 30 карточек товара, путем перевода информации с английских источников. Параметры: 1. уникальность текста от 85% 2. количество символов: минимально (1800), в среднем (2000-2500). 3. имеется готовый вариант как пример для ориентации 4. 3 ...Завершен10 лет назад
- $100
Есть финансовый журнал, где необходимо постить рерайт финансовых новостей, 1-2 новости в день. Есть журнал о спорте для женщин, красивой фигуре, для него нужна 1 статья в день Новости предварительно согласовывать со мной, иногда я буду давать ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно написать качественные статьи для людей (с ключами) по тематике: китайские грузовые автомобили, самосвалы и седельные тягачи (марки шанкси, шакман). К отдельным статьям надо подобрать картинки (2-5) и видео. Всего нужно порядка 20-30 статей, средний объем ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайт detkineposedi.ru, посвященный темам планирования беременности, родам, ухода и воспитания ребенка. Требуется написать статьи для этого сайта (и в дальнейшем сотрудничать). На данный момент нужно написать статьи по тематикам: 1. "Роль отца в ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтер, который сегодня в состоянии выполнить 20 тыс. знаков. Тема - описание брендов, стоимость 30 рублей за 1 тысячу знаков.Завершен10 лет назад
Работа постоянная. Все подробности в личку или выбранному исполнителю.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать статью на тему "Как перенести сайт на другой хостинг?" объемом 4-5тыс знаков. Таких статей в инете валом, главная задача, что бы поисковики не определили эту статью как плагиат с другого сайта.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо выполнить рерайт 10 текстов по 2000 символов. Тематика - регистрация ООО. Без каких либо SEO-элементов. Цена 1 статьи - 2 USD (1 USD за 1000 символов). Оплата - Яндекс Деньги. 1. Объем статей — 2000 — ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо постоянно писать статьи на тему бани (строительство, материалы, виды и т.д ) + строительство деревянных домов. Статьи будут заточены по ключевые слова, но главное чтобы текст был интересным и живым. Оплата - 40 за 1000 без ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад