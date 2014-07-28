Работаю уже 7 лет в основном на долгосрочных проектах. И пока никто не жаловался.

Около полутора лет я писал для интернет магазина "ТехноСтудия". Ранее работал в рерайте новостей для портала Медикфорум, знаком с админкой. Писал для одесского новостного ресурса "Метроном", где занимался подбором материала, проверкой первоисточников, рерайтом, и заливкой на сайт с фото, скринами, заголовками, тегами и прочим. Затем работал на новостных площадках "Ветер-ньюс" и "Камелот", где занимался аналогичной деятельностью. Пишу на любую тематику, кроме медицины и женского направления (гигиена и прочее). Уникальность текстов не ниже 95% по выбранной вами программе проверки.