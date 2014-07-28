Vadim77

Вадим Vadim77

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работаю уже 7 лет в основном на долгосрочных проектах. И пока никто не жаловался.

Около полутора лет я писал для интернет магазина "ТехноСтудия". Ранее работал в рерайте новостей для портала Медикфорум, знаком с админкой. Писал для одесского новостного ресурса "Метроном", где занимался подбором материала, проверкой первоисточников, рерайтом, и заливкой на сайт с фото, скринами, заголовками, тегами и прочим. Затем работал на новостных площадках "Ветер-ньюс" и "Камелот", где занимался аналогичной деятельностью. Пишу на любую тематику, кроме медицины и женского направления (гигиена и прочее). Уникальность текстов не ниже 95% по выбранной вами программе проверки.    

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Отзывы заказчиков

veiron2011
Валерий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Авторы в редакцию для СМИ сайта
Советую. Ответственный человек.
отличный заказчик о котором можно только мечтать. ТЗ - понятно и доступно, все вопросы выясняются по мере возникновения, оплата - в срок, а если по необходимости надо раньше - пожалуйста. дает возможность хорошо заработать!!!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $100
#789