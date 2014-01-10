Образование: высшее
Специальность: маркетинг
Образование: бакалавр
Специальность: менеджер по туризму
Копирайтинг.
Рерайтинг.
Рекламные тексты.
Описания к товарам.
Тексты на главную.
Технические статьи.
Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)
Редактирование.
Работаю с:
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Оперативно и внимательно проект был реализован!!!
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, рекомендую.
$1
10 баллов
11 лет назад
Быстрая и ответственная работа. Текст устраивает и сдан вовремя
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё четко и в сроки. Рада была сотрудничеству. Можете смело работать с Антоном.
$21
10 баллов
11 лет назад
Грамотный исполнитель, сотрудничаем на постоянной основе.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, рекомендую.
$150
10 баллов
11 лет назад
Ответственный и исполнительный заказчик. Пишет быстро, интересно, уникально. Советую обращаться за качественными текстами.
Ответный отзыв
Очень добросовестный заказчик в плане оплаты труда. Легко работать. Чётко ставит задачу.
$3
10 баллов
11 лет назад
Вера написала новость для сайта, дополнила основной текстовый раздел, все было исполнено вовремя и качественно
Ответный отзыв
Очень добросовестный заказчик. Чётко ставит задачу и сроки её выполнения. Рекомендую для сотрудничества.
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
#315
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#623
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1607
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1692
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2082
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7059