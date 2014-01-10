NikaSem

Вера NikaSem

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование: высшее

Специальность: маркетинг

Образование: бакалавр

Специальность: менеджер по туризму

Копирайтинг.

Рерайтинг.

Рекламные тексты.

Описания к товарам.

Тексты на главную.

Технические статьи.

Наполнение контентом (сайты, интернет магазины, товарные площадки, группы в соц сетях,ведение блогов)

Редактирование.

Работаю с:

http://seldy.ru/news/;

http://casanova-spa.ru/;

http://zabolel.net/;

http://sex-news.ru/;

http://tushenka.info/;

http://savanta.ru;

http://inopinion.ru/;

http://www.iphone-mods.ru;

Отзывы заказчиков

UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Регистрация на 11 площадках размещение 18 тов\кажд
Оперативно и внимательно проект был реализован!!!
Четко поставленное ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
Ant_on_
53 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайт описаний
Быстрая и ответственная работа. Текст устраивает и сдан вовремя
Отличный заказчик. Всё четко и в сроки. Рада была сотрудничеству. Можете смело работать с Антоном.
Ответный отзыв
andrey087
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$21
10 баллов
11 лет назад
Ньюсмейкер на сайт про айфоны
Грамотный исполнитель, сотрудничаем на постоянной основе.
Четко поставленное ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
veiron2011
Валерий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Нужен атор на СМИ сайт
Ответственный и исполнительный заказчик. Пишет быстро, интересно, уникально. Советую обращаться за качественными текстами.
Очень добросовестный заказчик в плане оплаты труда. Легко работать. Чётко ставит задачу.
Ответный отзыв
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Написать новость для сайта
Вера написала новость для сайта, дополнила основной текстовый раздел, все было исполнено вовремя и качественно
Очень добросовестный заказчик. Чётко ставит задачу и сроки её выполнения. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
#315
Нейминг и Слоганы
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от $1
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от $1
от 1 дня
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