Нужно помочь разобраться в админке друпал.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки135 просмотров

Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и что и где меняется, добавляется, обновляется. Жду ваших предложений.

Drupal
11 лет назад
veiron2011
Валерий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$500
30 дней

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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