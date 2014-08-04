Нужно помочь разобраться в админке друпал.

Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и что и где меняется, добавляется, обновляется. Жду ваших предложений.